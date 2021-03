Kindersicherung für den Fernseher: Diese Möglichkeiten gibt es

So süss die Kleinen sein mögen, können sie sich und die Geräte etwa durch Unachtsamkeit auch in Gefahr bringen. Gerade bei Kleinkindern sollten Eltern darum darauf achten, dass der Nachwuchs keinen Zugang zu Steckdosen und Kabeln hat. Kann dies nicht vermieden werden, gibt es auch Kindersicherungen. Um Verletzungen und Schäden durch ein Umkippen des TV-Geräts zu vermeiden, bieten sich Kippsicherungen an. Alternativ könnte der Fernseher aber zum Beispiel auch an der Wand - ausserhalb der Reichweite des Kindes - mit einer stabilen Halterung angebracht werden.