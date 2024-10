Darum sind Hausregeln im Familienalltag wichtig

Es gibt Eltern, die auf genau so eine Ausbildung zurückgreifen können! Wenn Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen oder Kinderärztinnen Babys kriegen, steht ihnen für die Erziehungsarbeit eine Menge Fachwissen zur Verfügung. So geht es auch Kinderpsychologin Jess vom englischsprachigen Blog Nurtured First. Sie teilt ihre wissenschaftlich fundierten Erziehungstipps in den sozialen Medien, damit es in diesem Bereich unausgebildete Eltern einfacher haben, Freude am Familienalltag zu erleben und ihre Bindung zum Nachwuchs zu stärken.