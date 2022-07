10. Tee nach Plan

Auch mit Tee lässt sich die Fruchtbarkeit steigern. Allerdings muss man genau drauf achten, welchen Tee man wann trinkt. In der ersten Zyklushälfte (also ab dem ersten Tag der Menstruation bis zum Eisprung) trinkt man Frauenmantel, Rosmarin, Beifuss oder Himbeerblätter im Aufguss. Diese Tees regen die Libido an und fördern den Eisprung. In der zweiten Zyklushälfte kommt Mönchspfeffertee zum Einsatz, der das Gelbkörperhormon stimuliert und die Einnistung der Eizelle in der Gebärmutterschleimwand begünstigt.