Das stimmt so nicht. Statistiker David Dunson veröffentlichte 2004 in «Obestrics & Gynecology» eine Untersuchung auf Grundlage der Daten von 770 Frauen aus Europa. Die Teilnehmerinnen der Studie hatten jeweils zweimal pro Woche Sex. Nach einem Jahr waren 78 Prozent der 35- bis 40-Jährigen schwanger. Bei den 20- bis 34-Jährigen waren es 84 Prozent. Zwischen den beiden Altersgruppen lag also lediglich ein Fruchtbarkeitsunterschied von sechs Prozent, was nicht einem abrupten Ende der Fruchtbarkeit entspricht.