Ihr Glück ist perfekt: Am 4. Juni 2021 erblickte das zweite Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan das Licht der Welt. Ihre Tochter hört auf den Namen Lilibet Diana. Doch mit 39 Jahren zählt die ehemalige Schauspielerin bereits zu den Spätgebärenden. Damit ist sie nicht allein: Andere Royals gehören ebenfalls dem Club der späten Mütter an. Auch Fürstin Charlène liess sich mit dem Nachwuchs Zeit.



Bei der Geburt ihrer Zwillinge Jacques und Gabriella war sie 37. Jahre alt. Ihre Schwägerin Prinzessin Caroline von Monaco bekam mit 42 Jahre ihr viertes Kind Prinzessin Alexandra. Erst die Karriere, dann Kind! Was früher für empörte Aufschreie sorgte, ist heute für moderne Frauen kein Tabu mehr.