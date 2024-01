Können die Kinder von Prinzessin Kate sie im Spital besuchen?

Wichtig ist, dass man Kindern in dieser neuen Situation Zeit gibt, sie eng begleitet und auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Letzteres hält auch «Pro Juventute» in einem kurzen Podcast fest, in dem es um einen Besuch eines Kindes bei seinen schwer kranken Ur-Grosseltern am Krankenbett geht. Besuche, gegen die in den meisten Fällen nichts spricht, solange es für das Kind stimmt und es auch jederzeit etwas anderes machen kann – die rund vierminütige «Familienbande»-Podcastfolge von «Pro Juventute» dazu gibt es hier zu hören.