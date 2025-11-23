Was müssen Eltern beachten und woran müssen sie sich halten, wenn sie Parallel Parenting leben?

Es braucht ein paar klare Rahmenbedingungen. Wichtig ist, dass es keine Abwertungen des anderen Elternteils vor dem Kind gibt – das Kind darf niemals zwischen den Fronten stehen. Absprachen zu Übergaben, Terminen oder Arztbesuchen sollten zuverlässig sein. Kommunikation beschränkt sich auf das Nötigste, faktenbasiert und ohne Sticheleien. Wenn das nicht gelingt, kann eine neutrale Drittperson Informationen weiterleiten. Es gibt auch digitale Möglichkeiten – zum Beispiel spezielle Apps, über die Eltern Fakten austauschen können, damit sie nicht in einen direkten Konflikt geraten. So halten sie das Kind aus den Spannungen heraus.