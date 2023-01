Als Team planen

«Wir setzen Termine wenn möglich so an, dass nie beide Elternteile gleichzeitig einen wichtigen haben», schreibt eine Mutter, und eine andere: «Ich plane zur Zeit alles mit mindestens einem kranken Kind, also immer die Betreuung durch ein Elternteil mit ein. Dann hat wenigstens immer einer von uns eine belastbare Planung.»