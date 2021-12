Kreative Elternhacks, die ihr unbedingt kennen solltet!

Die meisten Restaurants bieten Kindern eine Auswahl an Malstiften, um die Wartezeit bis zum Essen zu überbrücken. Oft sind deren Minen jedoch stumpf, weil sie schon durch so viele Kinderhände gingen. Profis tragen deswegen immer einen Spitzer in der Handtasche. Das ist platzsparender als eine ganze Malschachtel und in vielen Situationen sehr hilfreich!