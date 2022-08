Mit diesen Tipps können Eltern Ängste von Kindern lindern

Ängste von Kindern können in den unterschiedlichsten Formen auftreten: Einige werden nachts regelmässig von Albträumen geplagt und fürchten sich deshalb, schlafen zu gehen, andere haben eine blühende Fantasie und vermuten unter dem Bett ein böses Monster oder sie haben schlicht Angst vor bevorstehenden Herausforderungen wie einem Vortrag in der Schule. Im Grunde ist es unwichtig, was euer Kind beunruhigt. Wichtig ist, dass es lernt, mit den für sie bedrohlichen Situationen umzugehen und Ängste zu überwinden. Die Eltern können dabei eine wichtige Stütze sein.