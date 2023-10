Lange Bildschirmzeiten können die Entwicklung von Babys verzögern

Gemäss businessinsider.de wurde jedoch bereits Kritik an der Studie laut: Der Entwicklungspsychologe David J. Lewkowicz bemängelt etwa, dass der kausale Zusammenhang zwischen der Bildschirmzeit und den Entwicklungsverzögerungen nicht zwingend gegeben sei. Er sagte gegenüber der Zeitung «New York Times»: «Nichts passiert, wenn man einfach auf einen Bildschirm schaut.» Kinder bräuchten jedoch «eine grosse Dosis an sozialer Interaktion im wirklichen Leben». Es sei also nicht so, dass Starren in einen Bildschirm die Entwicklung verzögere, sondern vielmehr der fehlende soziale Austausch.