Langzeitwirkung der Geburt auf den weiblichen Körper wird unterschätzt

Forschende aus Israel und den USA haben mehr als 44 Millionen Messungen aus 300'000 Schwangerschaften untersucht. «Wir analysierten jeden Laborwert in wöchentlichen Intervallen – von 20 Wochen vor der Empfängnis bis 80 Wochen nach der Geburt – und erstellten so detaillierte zeitliche Verläufe», schreibt die Autorschaft. «Etwa die Hälfte der Laborwerte benötigt drei Monate bis ein Jahr, um nach der Geburt wieder den Ausgangswert zu erreichen, was die physiologische Belastung durch die Geburt unterstreicht.»