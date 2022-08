Dagmar Rösler, lassen Sie uns über den Lehrermangel sprechen

Wie steht es um die Löhne?

Der Lohn kommt in der Berufswahl für viele angehende Lehrpersonen nicht an erster Stelle. Aber auf Kindergarten und Primarschulstufe gibt es Nachholbedarf, wenn man mit anderen Berufen vergleicht, in denen Menschen ähnlich viel Verantwortung tragen. Ebenso steht in manchen Kantonen die Lohnentwicklung still. Man bildet sich als Lehrperson zwar stetig weiter, der Lohn bleibt aber gleich. Das ist nicht in Ordnung. Allgemein steigen die Ansprüche an den Beruf stetig an.