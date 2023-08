Wenn Kinder kränkeln, sind die Eltern besonders gefordert. Da ist einerseits der organisatorische Aufwand, wenn das Kind nicht in die Kita oder die Schule gehen kann und rund um die Uhr betreut werden muss, andererseits natürlich die Sorge um das Kind und das Mitgefühl. Will das Kind dann trotz gutem Zureden partout seine Medikamente nicht nehmen, kann das in der sowieso schon angespannten Situation die Nerven ganz schön strapazieren.