Liebevolle Kinderbetreuung durch ein Wunsch-Grosi

Wie ist die Idee zu MisGrosi entstanden?

Die Idee zu MisGrosi entstand aus der Beobachtung eines wachsenden Bedarfs in unserer Gesellschaft, sowie aus persönlicher Erfahrung. Einerseits haben immer mehr Familien Schwierigkeiten, ihre Kinder durch Grosseltern betreuen zu lassen. Oft leben die eigenen Eltern weit entfernt, sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt oder wollen ihre Zeit nach der Pensionierung lieber mit Reisen und persönlichen Aktivitäten verbringen. Andererseits gibt es viele ältere Frauen, die sich einsam ohne Familie fühlen und sich nach einer sinnvollen Aufgabe im Alltag sehnen. Sie sind oft jung geblieben, voller Energie und offen für neue Erfahrungen. So war es auch bei meiner Mutter und mir. Bei meiner Mutter habe ich immer wieder den Wunsch nach Enkelkindern gespürt. Diesen Wunsch konnten ihr mein Mann und ich nicht erfüllen. Meine Mutter ergriff selbst die Initiative und engagierte sich in Kindergärten, las dort Geschichten vor und betreute Kinder in der Nachbarschaft. Letztendlich trug sie sich auch in meiner Plattform als Wunsch-Grosi ein.