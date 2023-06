Das gilt es bei Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler zu beachten

Die Prüfungen sind geschafft, das Schuljahr vorbei. Nun heisst es: Raus an die Sonne, rein in den See, Fluss oder Pool und die freie Zeit geniessen. Doch das gilt nicht für alle Schülerinnen und Schüler. Für viele Jugendliche bedeutet Ferienzeit Arbeitszeit. Sie übernehmen etwa Aufgaben in einer Fabrik, auf dem Bauernhof oder im Supermarkt. Dadurch bessern sie nicht nur ihr Taschengeld auf, sondern sie erhalten auch erste Einblicke in die Berufswelt und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Doch auch bei Ferienjobs gelten das Arbeitsrecht und zudem spezielle Schutzbestimmungen für Jugendliche. Das Wichtigste im Überblick: