Mädchen und Jungs teilen unterschiedlich

Starre Rollenbilder durchbrechen

Der Wissenschaftler Van Wingerden sagt zum Ergebnis der Experimente: «Wir haben die typischen Geschlechterstereotypen gefunden – Mädchen sind mitfühlender, das Konkurrenzverhalten von Jungen ist ausgeprägter.» Die Forschenden folgern daraus, dass Geschlechterstereotypen in der heutigen Gesellschaft noch immer allgegenwärtig sind. Und das selbst bei kleinen Kindern. Dies könnte dazu führen, dass sich stereotype Geschlechterrollen bis ins Erwachsenenalter festigen. Die Ergebnisse würden also aufzeigen, wie wichtig es ist, dass Eltern bereits in der frühen Kindheit darauf achten, starre Rollenbilder zu durchbrechen.