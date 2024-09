Männer wünschen sich häufiger Kinder als Frauen

Besonders junge Männer sehnen sich nach Nachwuchs

Generell ist der Kinderwunsch bei jüngeren Menschen ausgeprägter. In der Alterskategorie zwischen 18 und 29 ist dann aber auch der Geschlechterunterschied am markantesten: 71 Prozent der Männer und 64 Prozent der Frauen wünschen sich Nachwuchs. In sämtlichen Alterskategorien waren es aber stets mehr Männer, die einen Kinderwunsch haben.