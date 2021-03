Eine deutsche Studie befasste sich darum mit der Frage, welcher Erziehungsstil am ehesten zum Wohlbefinden aller Beteiligten beiträgt. Das Resultat der Studie, für die im März und April des vergangenen Jahres, also zur Zeit des Lockdowns, 562 Elternteile befragt wurden: Familien, in denen die Eltern in der Erziehung Autonomie und Entscheidungsspielräume ihrer Kinder innerhalb bestimmter Grenzen unterstützen, kamen am besten durch die gemeinsame Zeit zu Hause.