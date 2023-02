Ein etwas anderes Bild als die Kommentarspalte zu Sebastian Tigges Post zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie des Pew Research Center mit Sitz in Washington. Unter dem Titel «Parenting in America Today» wurden Tausende Eltern zu ihrem Wohlbefinden und ihren Erfahrungen befragt. Zwar gaben dabei 62 Prozent an, dass die Elternschaft schwieriger sei als erwartet, 80 Prozent waren aber auch der Meinung, dass es hauptsächlich schön sei, Kinder zu haben.