Sprint statt Marathon

Sie: Wenn Kinder stundenlang an den Hausaufgaben sitzen müssen, ist es kein Wunder, wenn sie diese Situation immer stärker vermeiden wollen und beginnen, sich dagegen zu sträuben. Wir sollten es gar nicht so weit kommen lassen und unsere Kinder von Anfang an ermutigen, sich Wissen in kurzen, aber effizienten Sprints zu erarbeiten statt in ermüdenden Marathons. Man setzt sich ein klares Ziel für 10 bis 15 Minuten, etwas das man verstehen oder erarbeiten will, dann legt man eine Pause ein.