1. Ein früher Start in den Tag

Versucht, vor den Kindern aufzustehen, um gleich zu Beginn des Tages etwas Zeit für euch selbst zu haben. Je nach dem, was euch persönlich gut tut, könnt ihr die Zeit nutzen, um in der Natur zu joggen, besonders lange unter der Dusche zu stehen oder um den Cappuccino in aller Ruhe auf dem Balkon zu geniessen.