So lassen sich Unfälle auf Spielplätzen vermeiden

Sind Kinder im Freien am Spielen, ziehen sie sich schnell mal kleinere Schürfungen und blaue Flecken zu – alles halb so schlimm. Durch diese kleinen Verletzungen lernen sie, Gefahren richtig einzuschätzen. Vor gröberen Blessuren sollten die Kleinen aber natürlich so gut wie möglich geschützt werden. Doch gerade auf Spielplätzen lauern mit hohen Klettergerüsten und Rutschbahnen Gefahrenquellen. Gemäss familie.de sind Spielplätze sogar die Unfallquelle Nummer eins bei Kindern. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung zählt schweizweit jährlich 8'700 Kinder, die sich auf Spielplätzen verletzen. Mit einigen Sicherheitsvorkehrungen lässt sich das Risiko jedoch erheblich eindämmen.