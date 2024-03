Inwiefern waren sie unterschiedlich?

Meine englischen Grosseltern – die Eltern meines Vaters – studierten beide an der Cambridge University. Meine Grossmutter war also in den 20er-Jahren eine der ersten Frauen, die in Cambridge studieren durften. Sie widmete sich alten Sprachen, mein Grossvater der Theologie. Beide waren interessiert an der Natur und an Sprachen. Haben wir zusammen gespielt, dann oft Spiele wie Scrabble.