Eigentum können sich normale Leute doch gar nicht mehr leisten!

Unsere Mitglieder haben meist einen mittelständischen Hintergrund und leben in normalen Verhältnissen. Zwei Drittel wohnen in der eigenen Wohnung oder im Haus und ein Drittel vermietet. Diese Eigentümer gehen auf die Mieter ein. Das sahen wir gerade in der Pandemie, wo die meisten sehr rasch eine Mietzinsreduktion anboten. Da ist man an einem langfristigen und guten Verhältnis interessiert.