Mit diesem Hack kann jedes Kind gut zeichnen

Wir haben gelernt, dass es gute und schlechte Zeichnungen gibt. Was natürlich völliger Unfug ist. Es gibt nur Zeichnungen. Auf manchen kann man etwas besser erkennen, was dargestellt ist, als auf anderen. Was die einen Zeichnungen jedoch nicht schöner macht als die anderen. Doch selbst mit diesem Wissen wird die folgende Aufgabe eventuell schwer fallen: Nehmt Stift und Papier zur Hand und zeichnet ein Fahrrad.