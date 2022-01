Über das nach ihr benannte Tierschutz-Gesetz Lex Lindgren

«Der Name bedeutet mir nichts. Aber die Regierung hatte immerhin genau kapiert, was wir wollten.» (Lex Lindgren garantierte in Schweden unter anderem Kühen das Weiderecht und Schweinen das recht auf frisches Stroh sowie die Überprüfung von Schlachthöfen und die hormonelle Zufütterung von Mastvieh.)