Mit diesen Tipps gelingt das Lebkuchenhaus garantiert

8. Frischekick für den Teig

Ist das Lebkuchenhaus fertig gebaut, möchte man es natürlich eine Weile bewundern und nicht sofort wieder zerstören. Der Teig ist dann auch bis zu einem Monat haltbar, sofern das Häuschen kühl und trocken gelagert wird. Allerdings kann der Lebkuchen in dieser Zeit etwas hart werden. Dieser Prozess lässt sich jedoch leicht rückgängig machen: Wenn ihr das Lebkuchenhaus auseinander nehmt, in kleiner Stücke schneidet und mit Apfelschnitzen in eine Dose legt, wird der Teig wieder weicher.