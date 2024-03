Woher kommt das Eiertütschen eigentlich?

Seinen Ursprung hat das Eiertütschen in der christlichen Religion. Christen glauben, dass Jesus nach seinem Tod – dem sie am Karfreitag gedenken – am Ostersonntag auferstanden sei. Das Aneinanderschlagen der Eier symbolisiert das Aufbrechen seines Felsengrabs.