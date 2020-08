Ein simples, niedriges Regal in der Küche mit Geschirr, Besteck und Lätzli ist Gold wert. So können Kinder beim Tisch decken mithelfen und ihre Sachen nach dem Abwasch gleich wieder an den richtigen Ort verräumen. Für den Durst stehen kleine Gläser und ein kleiner Krug mit Wasser bereit, so kann sich jeder selbst bedienen. Und so werden auch gleich noch feinmotorische Fähigkeiten geübt.