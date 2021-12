Natürlich kann niemand zu euch nach Hause kommen, um euch etwas abzunehmen. Aber Freunde, Bekannte und Familie können auch aus der Ferne unterstützen: Lasst sie den Kindern Post schicken, so dass jeden Tag der Gang zum Briefkasten ein Highlight wird. Was heute wohl ankommen wird? Vielleicht eine Malvorlage vom Grosi. Oder ein lieber Brief von einem Freund? Ein Rätsel, das der Götti ausgedruckt hat? So spannend!