Ruth Crotta, an wen richten die Kinder ihre Briefe häufiger? An den Weihnachtsmann oder das Christkind?

Uns schreiben Kinder aus der ganzen Schweiz in allen Landessprachen. Rund 60 Prozent der Briefe sind an den Père Noël adressiert. In der Westschweiz ist diese Tradition stark verankert. Auch deutschsprachige Kinder schreiben eher an den Weihnachtsmann als ans Christkind.