So viel Geld geben Eltern für Windeln aus

Abfall, für den die Eltern richtig tief in die Tasche greifen mussten. Denn Windeln belasten die Familienkasse in den ersten Lebensjahres eines Kindes enorm. Wer auf die wohl bekannteste Windelmarke Pampers setzt, gibt schnell einmal doppelt so viel Geld aus, wie Eltern, die Billigwindeln einkaufen.