Mit Social Egg Freezing zum späten Wunschkind

Für welche Frauen kommt Egg Freezing in Frage?

Das ideale Alter, um Eizellen einfrieren zu lassen, liegt bei etwa 33-34 Jahren, wenn die Fruchtbarkeit der Frau noch gut ist. In der Schweiz haben wir gesetzliche Rahmenbedingungen, dass man Eizellen während zehn Jahren eingefroren lassen darf. Wenn man zu jung einfriert, liegt das Ende des Zeitfensters in einem Bereich, wo die Fruchtbarkeit oft noch gut wäre. Wenn man es zu spät macht, ist sowohl die Anzahl, wie auch die Qualität der Eizellen nicht mehr so gut. Ausserdem nehmen die Risiken für Komplikationen in der Schwangerschaft nach dem 45. Lebensjahr extrem zu. Darum muss Frau sehr sorgfältig abwägen, bis zu welchem Alter eine Schwangerschaft sinnvoll ist.