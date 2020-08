Ähnlich sind die Regeln an der Frauenklinik am Inselspital Bern, wie Chefarzt Daniel Surbek Auskunft gibt: «Bei jedem Patientinnenkontakt in der Frauenklinik des Inselspitals, also auch in der Gebärabteilung, müssen Fach- und andere Betreuungspersonen eine Maske tragen. Die Gebärenden müssen bei uns keine Masken tragen, und dies wird auch von der Gynäkologie-Gesellschaft SGGG zurzeit nicht empfohlen.» Auch im Wochenbett müssten gesunde Frauen keine Schutzmaske tragen. Eine Ausnahme gibt es jedoch: «Maskenpflicht gilt nur für jene Frauen im Wochenbett, welche an Covid-19 erkrankt sind. Diese werden auch isoliert, und ihr Neugeborenes muss vor einer Ansteckung geschützt werden.»