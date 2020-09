Wir behaupten, dass solche Anmerkungen in 99 Prozent der Fälle unaufgefordert kommen, wenn unser Gegenüber meint, es müsse seinen Senf dazugeben, obwohl wir nicht um Rat gefragt haben. Wir würden uns ja wünschen, dass jede Frau so leben und erziehen darf, wie sie will – und sich für ihre Entscheidungen nicht rechtfertigen muss. Denn, Spoiler: Menschen sind verschieden! Doch wir geben zu, auch uns kommen manchmal so neunmalkluge Sätze über die Lippen, obwohl sie uns ja selber total nerven – Asche auf unser Haupt!