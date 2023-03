Das sind die grössten Irrtümer über Unfruchtbarkeit

1. Unfruchtbarkeit betrifft nur wenige

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt bei 8 bis 10 Prozent der Paare eine Form von Unfruchtbarkeit vor. Gemäss dem Universitätsspital Zürich bleibt in der Schweiz ungefähr jedes fünfte Paar ungewollt kinderlos. Als Unfruchtbarkeit gilt gemäss der Definition der WHO «die Unfähigkeit eines Paares, nach mindestens einem Jahr regelmässigen ungeschützten Geschlechtsverkehrs ein Kind zu zeugen bzw. eine Schwangerschaft auszutragen». Ist dies der Fall, wird dazu geraten, dass sich die Frau einer gynäkologischen und der Mann einer urologischen Abklärung unterzieht.