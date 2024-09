In welchem Rahmen sollte diese Nacktheit stattfinden dürfen?

Nacktheit ist an gesellschaftliche Normen gebunden. Zum Beispiel spazieren wir in der Regel nicht nackt zur Tramstation, sondern lassen unsere Hüllen in der Regel im persönlichen Binnenraum oder in dafür vorgesehen Orten wie Sauna und FKK fallen. In der Nacktheit sind wir ungeschützt und in einem Zustand besonderer Verletzlichkeit. Für Kinder gilt das ganz besonders. Sie können sich bei Grenzverletzungen gegen ihre körperliche Integrität nicht wehren. Deshalb müssen die Erwachsenen dafür sorgen, dass sie ihre Nacktheit in einem Rahmen zeigen und leben dürfen, der ihnen einen maximalen Schutz garantiert. In der Regel ist das der engere und weitere familiale Rahmen. In unserer Kultur und für uns Erwachsene ist Nacktheit sehr eng mit Sexualität verbunden, was es für die Kinder in dieser Form nicht ist.