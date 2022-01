High Five! Es könnte sein, dass ihr gar nichts falsch macht, sondern alles genau richtig. Brave Kinder seien nämlich gar nicht um jeden Preis erstrebenswert, ist uns zu Ohren gekommen. «Manche der kooperativsten und höflichsten Kinder werden richtig unglückliche Erwachsene», sagt Autorin und Entwicklungsexpertin Jessica Milburn, die über Erziehung bloggt. Wie das? «Ein gefügiges, höfliches Kind ist für seine Umwelt natürlich bequemer und angenehmer», so die Expertin. So ein Kind sei jedoch oft darauf bedacht, andere glücklich zu machen und trage die Eigenschaft, sich anzupassen, um zu gefallen, ein Leben lang mit sich herum. «Wenn es darum geht, dass ein Kind Selbständigkeit, intrinsische Motivation oder Selbstwirksamkeit entwickeln soll, muss es die Fähigkeit haben, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen.» Und die Weichen dafür werden bereits im Kleinkindalter gelegt.