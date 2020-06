Wir haben für solche Situationen auch ein Streitseil mit Knoten. Damit können Kinder Konflikte lösen. Die Kinder halten das Seil an je einem Ende. Dann beginnt eines mit dem ersten Knoten und sagt, was passiert ist. Der zweite Knoten bedeutet: Wie geht es mir? Der dritte: Was wünsche ich mir? Der vierte: Was machen wir ab? Wichtig ist, dass sich die Kinder zuhören. Ich bin Vermittlerin, nicht die Schiedsrichterin.