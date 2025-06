Neu-Mama Tanja La Croix: So heisst ihr kleiner Sohn

«Versucht, gut zu mir zu sein»

Einen kleinen Ausflug an den See gab es für Luca bereits nach zwei Wochen. Gemeinsam mit Familie und Freunden macht La Croix einen Ausflug an den Walensee. Dabei strahlt sie beim Stillen nicht nur breit in die Kamera, sondern präsentierte sich auch im Bikini. Obwohl sie erst zwei Wochen zuvor entbunden hat, fühlt sie sich wohl damit. «Ich habe bis kurz vor der Geburt leicht trainiert und mich während der Schwangerschaft bewusst ernährt – und hatte erstaunlicherweise kaum Gelüste auf Süsses oder sonst Ungesundes.»