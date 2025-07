Die neue Beziehung behutsam einführen

«Kinder müssen nicht jede neue Bekanntschaft kennenlernen. Wer ständig wechselnde Partnerinnen oder Partner in den Familienalltag bringt, verunsichert sie – und verletzt ihr Vertrauen. Ein achtjähriger Junge sagte einmal: ‹Ich weiss am Morgen nie, wer aus dem Schlafzimmer kommt.› Solche Situationen sind untragbar. Neue Beziehungen sollte man ausserhalb des Wohnraums vorstellen – etwa auf einem Ausflug. Der Rahmen sollte unverbindlich und offen sein. ‹Das ist ein wichtiger Mensch in meinem Leben› reicht als Erklärung völlig.»