Neue Infoplattform für Familien mit krebskranken Kindern

Elena Guarnaccia, CEO von Kinderkrebs Schweiz, erklärt: «Um sicherzustellen, dass wir mit unserem neuen Angebot die Bedürfnisse seitens Eltern und Survivors möglichst umfassend und fundiert abdecken, haben wir bei der Entwicklung der Infoplattform sowohl mit Fachpersonen als auch mit Betroffenen eng zusammengearbeitet.» Zudem diene die Plattform nicht nur den Eltern, Angehörigen und Survivors als zuverlässige Informationsquelle und Austauschplattform, sondern sie sensibilisiere auch Lehrpersonen und Arbeitgebende.