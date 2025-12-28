Vorsatz: Nie mehr laut werden

«Elternsein ist wunderschön, kann aber auch anstrengend sein. Es ist völlig normal, manchmal an seine Grenzen zu kommen und die Nerven zu verlieren. Entscheidender ist, wie man damit umgeht. Wer merkt, dass Stress, Müdigkeit oder Überlastung die Geduld schrumpfen lassen, kann vorher kleine Strategien einsetzen: kurze Pausen, tief durchatmen oder den Raum wechseln, bevor man reagiert. Eltern sollten ihre Grenzen nicht mit Gewalt – weder verbal noch körperlich – durchsetzen. Konflikte lassen sich am besten durch offene und gewaltfreie Kommunikation, klare Ansagen und Struktur lösen. Ein Beispiel: Bei potenziell stressigen Situationen wie zum Beispiel dem Einkaufen hilft es, dem Kind vorher anzukündigen, was erwartet wird: «Ich möchte, dass du beim Einkaufen bei mir bleibst, damit ich dich nicht verliere im Laden», «Ich möchte, dass du nur das aus dem Gestell holst, was ich dir sage, damit wir nicht Dinge anfassen, die wir nicht brauchen». Dazu ist es wichtig aufzuzeigen, wie reagiert wird: «Wenn das Einkaufen gut klappt, haben wir nachher noch Zeit, zum Spielplatz zu gehen» oder «Wenn du davonrennst, dann muss ich dich in den Einkaufswagen setzen, weil ich sonst Angst habe, dich zu verlieren.» Wichtig ist, die Ankündigungen realistisch, umsetzbar und altersgerecht zu kommunizieren. Wer seine eigenen Stress-Trigger kennt – etwa Zeitdruck, Lärm oder Müdigkeit – kann bewusster gegensteuern. Kinder lernen von uns Erwachsenen: ruhige Ich-Botschaften wie «Ich brauche einen Moment Ruhe» und klare Regeln sind wirksamer als Schreien. Und: Sollte es dennoch laut geworden sein, zeigt ein ehrliches «Es tut mir leid», dass Fehler normal sind und Konflikte lösbar sind. Unterstützung anzunehmen ist ein Zeichen von Stärke. Dafür steht zum Beispiel die Elternberatung von Pro Juventute, die Eltern in solchen Momenten rund um die Uhr und praxisnah weiterhelfen kann.» Nadine Obrist