So lernen Kinder einen sicheren Umgang mit Feuer

Winterzeit ist Kerzenzeit. Im Advent flackern sie an den Kränzen auf dem Tisch, in dekorativen Laternen und während der Weihnachtstage natürlich am Christbaum. Wer eines hat, nutzt zudem gerne das Cheminée um eine heimelige Stimmung zu erzeugen. Doch was für ganz viel Gemütlichkeit sorgt, birgt auch Gefahren. Gerade dann, wenn kleine Kinder im Haushalt leben.