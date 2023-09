Prinz William will, dass seine Kinder verlieren lernen

Besonders angetan haben es ihm die Team-Sportarten. Im Podcast «The Good, The Bad & The Rugby» von Mike Tindall (44) sagte er: «Das Mannschaftsumfeld des Sports spielte eine grosse Rolle in meinem Leben und meiner Erziehung.» Er habe es geliebt, «in diesem Quadrat aus Angst, Lärm, im Wettbewerb mit deinen Freunden zu sein» sowie ein Team um sich herum zu haben. Weiter habe er sowohl die Hochs als auch die Tiefs gemocht und das gegenseitige Aufpassen aufeinander. Diese Art von Freundschaft sollen auch seine Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) erleben dürfen und deshalb wolle er ihnen den Sport näher bringen.