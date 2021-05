Frauen darf in Deutschland – wie auch in der Schweiz – nicht während der Schwangerschaft oder Elternzeit gekündigt werden. Das Problem bestehe aber in der Zeit danach. Denn dann kennt das deutsche Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auch oft Antidiskriminierungsgesetz genannt, Schikanen gegen Eltern einfach nicht. Heisst: Pech gehabt. Wird also einer Mutter direkt nach der Elternzeit gekündigt oder ihr die Führungsposition weggenommen, hilft auch eine Klage auf direkte Diskriminierung des Geschlechts nicht weiter, denn Väter gehen ja auch in Elternzeit, ihnen kann theoretisch das Gleiche passieren. Allerdings: Benachteiligte Väter, die sich um ihre Kinder kümmern, werden vom genannten Gesetz sogar komplett ausgeblendet. «Es ist absurd! Wir haben 20 Millionen Eltern in diesem Land, und wir fangen jetzt erst an, darüber zu reden, wie man sie nach dem Wiedereinstieg schützen kann», sagt Sandra Runge.