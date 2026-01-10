Was brauchen jene, die überlebt haben?

Dieses Trauma ist ein Einschnitt in ihrem Leben, der ganz viel verändern wird. Was genau, ist noch offen. Sie brauchen eine langfristige Begleitung, damit sie über ihre persönlichen Konsequenzen nachdenken können. Manche werden gestärkt daraus hervorgehen und das Leben vielleicht mehr schätzen. Andere werden verzweifelt und geschwächt daraus hervorgehen. Bei vielen gibt es auch ein Gefühl des Versagens, weil sie denken, dass sie mehr für ihre Freunde hätten tun sollen.