Mein Berufsleben entwickelte sich aber in eine andere Richtung. Im Journalismus konnte ich mich 15 Jahre lang beruflich austoben:Ich interviewte Bundesräte und Tennisgötter, stand am Nordpol, sah Krankheit und Not in afrikanischen Spitälern und erlebte, wie israelische Bomben auf Beirut fielen. So aufregend all das war, in Vergessenheit geriet mein jugendlicher Berufswunsch nie. Allerdings sagte mir meine innere Stimme stets, dass ich nicht zu früh Lehrer sein sollte. Ein Leben lang im selben Beruf mit gleichbleibender Leidenschaft – das schaffen nur ganz wenige.