Was für 38 Wochen Elternzeit spricht – und was dagegen

Gesetzlich verankerte Elternzeit fördert die Gleichberechtigung. Die aktuelle Regelung zum Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub lässt keine gleichberechtigte Rollenteilung in Familien zu. Sie zwingt Mütter weiterhin in die Teilzeitfalle und ermöglicht es Vätern kaum, sich in gleichberechtigtem Masse in die Familienarbeit einzubringen. Würden Väter gesetzlich verpflichtet, eine Mindestanzahl an Elternzeit-Wochen zu beziehen, könnte man einer gleichberechtigten Aufteilung der Familienarbeit- aber auch der Chancen in der Erwerbstätigkeit den Weg ebnen, sind die Befürworter überzeugt. Seit 2010 hält die EKFF an ihrem Vorschlag eines 38-wöchigen Elternurlaubs fest, jedoch entwickelte sie das Modell aufgrund veränderter Bedürfnisse von Eltern, Wirtschaft und Gesellschaft weiter. «Das adaptierte Modell schränkt die freie Aufteilung der Wochenzeit gegenüber früheren EKFF-Modellen weiter ein», heisst es in der Begründung. «In Ländern mit Elternzeit hat sich nämlich gezeigt, dass sich die freie Wahl nachteilig auf den Bezug von Elternzeit durch die Väter auswirkt.» Dieser Umstand drängt Eltern in alte Rollenmodelle, verhindert, dass das Potential der Mütter auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt werden kann und wirkt sich negativ auf deren Altersvorsorge aus.